Глава Палестинской автономии собрался на покой?

Глава Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас издал конституционную декларацию, согласно которой вице-председатель Исполкома Организации освобождения Палестины будет исполнять его обязанности в случае освобождения поста, в том числе после его смерти. Об этом сообщает агентство WAFA.

Через три недели Аббасу исполнится 90 лет. Вице-председателем Исполкома ООП в настоящее время является Хусейн аш-Шейх.

Срок полномочий предполагаемого преемника Аббаса составляет 90 дней. В течение этого периода должны пройти свободные и прямые выборы нового главы ПА в соответствии с палестинским избирательным законодательством. При невозможности проведения выборов в указанный срок из-за форс-мажорных обстоятельств Центральный совет Палестины может продлить его лишь на один дополнительный срок.

В своем заявлении Аббас подчеркнул, что декларация направлена на «защиту палестинской политической системы и сохранение ее конституционных институтов».

«Свобода личности, верховенство закона и продвижение таких ценностей, как равенство, демократия, плюрализм и социальная справедливость, являются основой легитимности любой системы правления на следующем этапе нашей истории. Исходя из этого, мы приняли декларацию, чтобы подтвердить принцип разделения властей и мирную передачу власти посредством свободных и справедливых выборов», – говорится в заявлении.

