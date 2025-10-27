Когда сталь становится искусством

Симпозиум, организованный ЗАО Baku Steel Company совместно с QGallery, объединил 14 художников из восьми стран – Азербайджана, Пакистана, Турции, Румынии, Германии, Сербии, Ирана и Узбекистана в пространстве творческого диалога. Этот международный проект демонстрирует, как металлургия и искусство могут взаимодействовать, вдохновляя на осознанное отношение к окружающей среде и продвигая идеи устойчивого развития. Симпозиум подчеркивает возрастающее значение экологической ответственности и открывает новое видение взаимосвязи между художественным воображением и промышленными инновациями в контексте глобальных экологических вызовов.

В течение нескольких дней участники трансформируют металл в выразительные произведения искусства – создают монументальные инсталляции, утонченные композиции и концептуальные объекты, отражающие ключевые темы современности: экологическую устойчивость, переработку материалов и диалог между технологией и творчеством. Под звуки шлифовальных машин и вспышки сварки сталь обретает поэтичное измерение - становится средством выражения, способным вдохновлять, трогать и заставлять задуматься. После завершения симпозиума работы будут представлены в открытых экспозиционных пространствах Бакинского бульвара ( подробнее на сайте фестиваля ), позволяя зрителям погрузиться в атмосферу синтеза ремесла, технологии и искусства в самом сердце города.

Как часть фестиваля Fly to Baku. Art Weekend симпозиум является важным элементом многопрофильной культурной программы, которая пройдет с 31 октября по 2 ноября и объединит более сорока выставок, перформансов и образовательных инициатив на самых знаковых площадках Баку.

Следует отметить, что в прошлом году, в период с 17 по 30 сентября 2024 года, в Баку впервые в регионе состоялся международный симпозиум по металлу — Baku Steel Art 2024. В симпозиуме приняли участие 12 мастеров из 7 стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Румынию, Израиль, Индию и Болгарию.