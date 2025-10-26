USD 1.7000
«Революция вдов»: миллиарды по наследству

Эльнур Мамедов, отдел экономики
21:42 1357

В 2025 году мир бизнеса стал свидетелем редкого, но замеченного всеми феномена: впервые в истории как минимум двенадцать женщин стали миллиардерами, унаследовав состояния своих мужей — рекордный прирост за один год.

Такого рода события становятся не просто статистическим курьезом, но и, главным образом, признаком долгосрочных трансформаций управления капиталом и инвестиционных приоритетов.

Тенденция наследования богатства женщинами, характеризуемая аналитиками как «побочное наследство», уже ощутимо влияет на расстановку сил в ведущих мировых корпорациях и холдингах. По данным американского издания Bloomberg, сегодня вдовы управляют активами на сумму порядка 365 миллиардов долларов — почти втрое больше, чем в 2016 году.

После трагической гибели мужа Рената трансформировала бизнес, увеличив состояние семьи на миллиарды долларов

Чешка Рената Калнарова — одна из самых ярких историй. После трагической гибели ее мужа, главы инвестиционного холдинга PPF Group Петра Келлнера, Рената не просто приняла на себя роль владельца, но и трансформировала бизнес, увеличив состояние семьи на миллиарды долларов. Время искушений для нового руководителя наступило довольно быстро — смена приоритетов, реструктуризация портфелей, баланс между долгосрочностью и риском.

Среди других примеров вдов, вошедших в топ-лист богатейших женщин мира, такие фигуры, как Джулия Кох (Koch Industries), Жаклин Марс (Mars) и другие, чьи состояния отражены в списках Forbes и Bloomberg.

То, что когда-то считалось побочным продуктом наследования, теперь становится значимым трендом в мировой корпоративной архитектуре.

Согласно исследованию одной из крупнейших в мире частных инвестиционных и финансовых компаний Fidelity Investments (2023), женщины-инвесторы чаще, чем мужчины ориентируются на стратегию долгосрочного роста и меньше подвержены панике в периоды рыночной нестабильности. А исследование Университета Уорика (2018 год) показало, что женщины склонны вкладывать средства в менее спекулятивные активы и добиваться более устойчивых результатов.

Эти данные коррелируют с наблюдениями экспертов, в соответствии с которыми компании под управлением женщин обращают более пристальное внимание на ESG-показатели, социальное воздействие и устойчивость. Более того, такие руководители часто совмещают прибыльные стратегии с благотворительной деятельностью — как, например, Лорен Пауэлл Джобс (имя которой связано с инвестиционной компанией Emerson Collective) или Джулия Флешер Кох, продолжившая после смерти мужа финансирование благотворительных проектов.

Вдова Стива Джобса - Лорен Пауэлл совмещает прибыльные стратегии с благотворительной деятельностью

Масштаб передачи богатства не ограничивается единичными случаями. По оценкам международной конфедерации благотворительных структур Oxfam, сочетание накопления богатства и наследования добавляет сложности глобальной экономике. Так, в 2024 году совокупное состояние миллиардеров увеличилось на 2 триллиона долларов. При этом наследуемые состояния, монополии и связи с властью составляют порядка 60 процентов от прироста капитала сверхбогатых людей.

Таким образом, наследственная — от мужчин к женщинам — передача капитала лишь добавляет новый слой в эту систему. Как следствие, вместо классовых вопросов возникает тема распределения власти внутри элитных кругов.

При этом сам факт наследования не является гарантией управленческого успеха, поскольку вдовы-миллиардерши сталкиваются с двойным давлением - личная утрата и суровые реалии бизнеса. Как отметила Син Тин Су из сингапурской финансово-технологической платформы Endowus, «для многих вдов наследство — это бремя вдвойне: личная утрата и новая ответственность».

Некоторые критики указывают на репутационные риски, приводя в качестве примера Тони Блэра, названного возможным членом трамповского «Совета мира», но вызвавшего у публики скепсис из-за своей роли в иракской кампании. Аналогично и вдовы, ставшие обладательницами многомиллиардных состояний, становятся объектами пристального внимания инвесторов, прессы и общественных активистов.

Остается лишь констатировать, что мир капиталов меняется, но не под натиском внешнего давления, а в результате наследственных эстафет миллиардных состояний, передаваемых из рук в руки. И в этой связи не может не впечатлять тот факт, что женщины, вступающие во владение крупнейшими активами, привносят в стиль управления такие черты, как долгосрочность, социальный уровень, психологическую устойчивость. Это не просто символическое изменение, а новая страница в эволюции глобального бизнеса.

Безусловно, переход гигантских состояний в руки вдов не отменяет структурные проблемы неравенства и концентрации капитала, но добавляет в них существенный нюанс: когда передача идет «внутри элит», изменения начинаются изнутри, причем подчас быстрее, чем мы предполагаем.

Элис Уолтон - самая богатая женщина в мире

И в завершение имена пяти самых богатых женщин мира по данным Bloomberg Billionaires Index, 2025:

Элис Уолтон — 124 миллиарда долларов. Дочь основателя крупнейшей в мире розничной сети Walmart. Унаследовала акции компании и активно участвует в благотворительности.

Джулия Флешер Кох — 79,3 миллиарда долларов. После смерти мужа, Дэвида Коха, стала одной из самых богатых женщин в мире, возглавляя компанию Koch Industries, занимающейся комплексом от переработки нефти до сельского хозяйства, финансов, химии и технологий.

Жаклин Марс — 49,2 миллиарда долларов. Наследница «шоколадной империи» Mars продолжает традиции семейного бизнеса и финансирует культурные и образовательные программы.

Эбигейл Джонсон — 46,1 миллиарда долларов. Руководит одной из крупнейших в США инвестиционных компаний Fidelity Investments, унаследованной от отца.

Ирис Фонтебона — 43,3 миллиарда долларов. Чилийская бизнес-вумен, управляющая горнодобывающей империей Antofagasta PLC, доставшейся ей в наследство после смерти мужа Андронико Луксича.

