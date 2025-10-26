Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили об ударах по радиолокационной технике ВС России в аннексированном Крыму.

«...Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику (россиян) на Крымском полуострове», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, были поражены: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»; РЛС П-18 «Терек»; РЛС 55Ж6У «Небо-У»; десантный катер «БК-16».

О том, когда именно был нанесен удар, в сообщении не говорится. Российская сторона об этом ударе и о вероятной потере данного комплекса не сообщала.