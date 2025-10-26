Мэр Гюмри получил новое обвинение

Мэру Гюмри Вардану Гукасяну, находящемуся под арестом по обвинению во взяточничестве, предъявлено новое обвинение. Об этом сообщили его адвокаты, передает News.am.

«В отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна было принято решение о возбуждении нового уголовного преследования за высказывания им... мнения о вступлении Армении в союз с другими странами, квалифицированные как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса)», — говорится в заявлении защиты.

Сторона Гукасяна отвергает предъявленное обвинение, утверждая, что оно не связано со ст. 422 и является «проявлением политического преследования».

Ранее мэр Гюмри высказывал мнение о необходимости союза Армении с Россией: «Я не говорю, что мы должны стать Пятигорской областью или Ульяновской областью. Я говорю, что Республика Армения должна образовать союз со своими законами, своим Национальным собранием, своим правительством, своим президентом и всем остальным».

Гукасяна арестовали 21 октября на два месяца – задержание состоялось днем ранее. Антикоррупционный комитет сообщал, что глава Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здание подлежало сносу, однако власти пообещали не предпринимать никаких мер, потребовав взамен 4 млн драм.