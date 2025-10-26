Губернатор Калифорнии метит в президентское кресло

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, известный критикой администрации Дональда Трампа, в интервью CBS News Sunday Morning заявил, что после промежуточных выборов следующего года рассмотрит возможность участия в президентской гонке 2028 года.

На вопрос, будет ли он «всерьез думать» о выдвижении на пост президента после промежуточных выборов в Конгресс, Ньюсом ответил: «Да, иначе я бы солгал». Он добавил, что «судьба это решит».

Срок полномочий губернатора Калифорнии истекает в январе 2027 года, после чего он не сможет вновь баллотироваться на этот пост из-за ограничения двумя сроками подряд. Впервые Ньюсом был избран в 2018 году и переизбран в 2021-м. Летом прошлого года The Economist и Bloomberg называли его одним из возможных преемников Джозефа Байдена на президентских выборах 2028 года после неудачных дебатов Байдена с Дональдом Трампом.

В интервью CBS Ньюсом подчеркнул, что сейчас сосредоточен на продвижении «Предложения 50» – законопроекта в Калифорнии, который позволит демократам штата изменять границы избирательных округов для выборов в Палату представителей. По его словам, это является ответом на попытки администрации Трампа изменить границы округов в Техасе, что может позволить республиканцам сохранить незначительное большинство в следующем году.

Ньюсом поддержал Байдена, когда тот покинул предвыборную гонку, и, по данным источников CBS, поддерживает с ним связь до сих пор. Губернатор также дружит с бывшим президентом Бараком Обамой, который поддержал «Предложение 50».

Бывший вице-президент Камала Харрис, уступившая Трампу на выборах 2024 года, в интервью Би-би-си не исключила, что может вновь выдвинуться на пост президента, и выразила уверенность, что в будущем в США появится женщина-президент. Среди других возможных кандидатов-демократов Bloomberg называет губернаторов Иллинойса Джея Притцкера, Кентукки Энди Бешира и Пенсильвании Джоша Шапиро.

Среди республиканцев ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет добиваться выдвижения. Конституция США запрещает одному и тому же человеку баллотироваться на президентский пост более двух раз, однако Трамп заявлял, что существуют способы обойти 22-ю поправку.