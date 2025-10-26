USD 1.7000
Зеленский анонсировал поступление новых истребителей и ракет

22:31 372

Украина вскоре получит дополнительные самолеты Mirage 2000 и ракеты для систем ПВО от Франции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

Он поблагодарил Лондон и Париж за помощь, которые они оказывают Киеву.

«Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», – сообщил президент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после заседания «коалиции желающих» сообщил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.

В тот же день Зеленский сделал намек на «тайные решения», которые приняли партнеры, чтобы помочь Украине, однако подробностей раскрывать не стал.

