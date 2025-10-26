Мерц едет к Эрдогану ради России и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц 30 октября в ходе визита в Турцию ознакомится с инициативами Анкары, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле сообщил, что 30 октября Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта в Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов», – отметил собеседник агентства.

Ожидается, что в переговорах лидеров примет участие турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.