USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Мерц едет к Эрдогану ради России и Украины

26 октября 2025, 22:54 948

Канцлер Германии Фридрих Мерц 30 октября в ходе визита в Турцию ознакомится с инициативами Анкары, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

В пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле сообщил, что 30 октября Мерц проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Будут рассмотрены весь спектр двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, включая Сирию и Газу. В контексте урегулирования конфликта в Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов», – отметил собеседник агентства.

Ожидается, что в переговорах лидеров примет участие турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 188
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 783
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2379
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7892
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2626
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2935
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4888
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3413
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6178
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8018
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1621

ЭТО ВАЖНО

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 188
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 783
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2379
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7892
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2626
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2935
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4888
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3413
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6178
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8018
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться