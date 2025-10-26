USD 1.7000
Лондон предлагает делить ядерное оружие с Берлином

26 октября 2025, 23:12 722

Военное руководство Великобритании выступило за возможность совместного использования ядерного оружия с Германией, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Высокопоставленные военные, включая бывшего начальника штаба обороны и генерального секретаря НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте», – говорится в материале.

Издание отмечает, что такие предложения появляются на фоне «растущих опасений» относительно того, что США в какой-то момент могут перестать быть гарантом европейской безопасности, как это происходило с конца Второй мировой войны.

По данным The Daily Telegraph, официальные переговоры между Великобританией и ФРГ по этому вопросу пока не ведутся.

В настоящий момент ядерное оружие Великобритании размещено на четырех субмаринах класса Vanguard, оснащенных американскими баллистическими ракетами Trident II (D5). Лондон также планирует оснастить истребители F35A тактическим ядерным оружием.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 190
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 783
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2381
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7893
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2627
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2935
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4888
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3413
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6179
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8018
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1623

