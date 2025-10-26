Лондон предлагает делить ядерное оружие с Берлином

Военное руководство Великобритании выступило за возможность совместного использования ядерного оружия с Германией, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Высокопоставленные военные, включая бывшего начальника штаба обороны и генерального секретаря НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте», – говорится в материале.

Издание отмечает, что такие предложения появляются на фоне «растущих опасений» относительно того, что США в какой-то момент могут перестать быть гарантом европейской безопасности, как это происходило с конца Второй мировой войны.

По данным The Daily Telegraph, официальные переговоры между Великобританией и ФРГ по этому вопросу пока не ведутся.

В настоящий момент ядерное оружие Великобритании размещено на четырех субмаринах класса Vanguard, оснащенных американскими баллистическими ракетами Trident II (D5). Лондон также планирует оснастить истребители F35A тактическим ядерным оружием.