Лукашенко: Никому никто ничего не даст!

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны не ждать высоких зарплат, а ставить перед собой конкретные цели и добиваться их достижения. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 24».

«Вы будете руководить страной, предприятиями, ведомствами, вы это будете слушать: «Зарплата, зарплата, дайте, дайте больше». Не настраивайте себя на это. Никому никто ничего не даст», – сказал Лукашенко, выступая на открытии Центра технического творчества детей и молодежи.

По словам белорусского лидера, в обществе всегда есть те, кто «жует жвачку», и те, кто целеустремленно трудится, не требуя повышения зарплаты, а достигая целей собственным трудом. Такой подход, подчеркнул президент, необходим как для развития страны, так и для личного успеха, передает телеканал.