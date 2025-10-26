Путин опасается переворота?

У президента России появляется все больше поводов для тревоги, утверждают западные аналитики: ЕС и США продолжают вводить новые санкции, бизнес парализован высокими процентными ставками, госдолг растет, цены на товары повышаются, а глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждает, что экономика находится «на грани рецессии», утверждается в публикации. С начала войны инфляция превысила 40% по данным Росстата.

По прогнозу Минфина РФ, дефицит бюджета России в 2025 году может достичь 2,6% ВВП, или 5,7 трлн рублей, что в пять раз превышает плановый уровень в 0,5%. Чтобы покрыть дефицит, власти вынуждены повышать налоги — с 2026 года ставка НДС увеличится до 22% — и значительно наращивать внутренние заимствования, что ведет к росту госдолга, отмечает издание.

Нефтяные доходы России снижаются, а цены на бензин растут из-за ударов Украины по НПЗ. Кроме того, нельзя игнорировать угрозу банковского кризиса, отмечает сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Крейг Кеннеди. По его оценке, задолженность военных предприятий достигает $190 млрд — примерно 37% годового бюджета страны.

Ситуацию усугубляет растущая зависимость от Китая и западные санкции. Президент США Дональд Трамп недавно ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла» – из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной. После этого Китай и Индия – ключевые покупатели российской нефти – сократили импорт, что грозит падением валютных доходов Кремля.

В ответ окружение Путина «ищет выход через дискредитацию оппозиции, чтобы показать, что Запад пытается расколоть Россию», что является стандартной тактикой при внутренней нестабильности, приводит издание мнение почетного директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджелы Стент.

Издание напоминает, что 14 октября ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета о подготовке «насильственного захвата власти» с целью «изменения конституционного строя» в стране. Сам Ходорковский, находящийся в эмиграции в Лондоне, назвал обвинения «ложью», призванной запугать оппозицию.