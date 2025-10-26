«Полная ложь»: Зеленский опроверг сообщения о Купянске и Покровске

Заявления российской стороны о якобы окружении украинских войск в районе Купянска и Покровска являются полной ложью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.
По словам Зеленского, российские генералы доложили президенту РФ Владимиру Путину, что их войска окружили до 5 тысяч солдат ВСУ в Покровске и Купянске, однако эта информация не соответствует действительности.
«Это полная ложь. И не первая», – указал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что цель подобных сообщений — посеять панику, однако в этот раз «дезинформация» направлена на США, чтобы создать впечатление, будто Россия одерживает успехи на фронте.
Зеленский отметил, что получает актуальные данные от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Президент добавил, что ситуация находится под контролем украинской армии, а распространяемые слухи являются не более чем дезинформационными маневрами Кремля.