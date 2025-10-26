USD 1.7000
«Полная ложь»: Зеленский опроверг сообщения о Купянске и Покровске

26 октября 2025, 23:57

Заявления российской стороны о якобы окружении украинских войск в районе Купянска и Покровска являются полной ложью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

По словам Зеленского, российские генералы доложили президенту РФ Владимиру Путину, что их войска окружили до 5 тысяч солдат ВСУ в Покровске и Купянске, однако эта информация не соответствует действительности.

«Это полная ложь. И не первая», – указал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что цель подобных сообщений — посеять панику, однако в этот раз «дезинформация» направлена на США, чтобы создать впечатление, будто Россия одерживает успехи на фронте.

Зеленский отметил, что получает актуальные данные от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Президент добавил, что ситуация находится под контролем украинской армии, а распространяемые слухи являются не более чем дезинформационными маневрами Кремля.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 197
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 784
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2384
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7895
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2628
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2938
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4889
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3414
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6179
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8019
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1623

