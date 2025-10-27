Военная операция против Венесуэлы?

Президент США Дональд Трамп намерен уведомить Конгресс о возможных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм, передает «Коммерсант».

«Трамп вчера сказал мне, что, когда вернется из Азии, он планирует проинформировать членов Конгресса о возможных будущих военных операциях против Венесуэлы и Колумбии. Так что Конгресс выслушает брифинг о потенциальном расширении операций с моря на сушу», – сообщил Грэм в интервью CBS News.

Сенатор не уточнил, предполагается ли ввод сухопутных войск или операции будут ограничены авиаударами по территориям Венесуэлы и Колумбии.

По его словам, военнослужащие США не убивают людей, а защищают страну, уничтожая наркотеррористов.

«Это защита Америки от отравления наркотиками, поступающими из Венесуэлы и Колумбии», – указал Грэм.