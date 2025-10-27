USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

«Вишенка на торте» проблем Макрона

00:24 465

Ограбление парижского Лувра стало «вишенкой на торте» в череде трудностей президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнув серьезные пробелы в системе безопасности страны и усилив общественное недовольство. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, отмечает газета. По данным опроса Verian Group, 53% французов испытывают чувство стыда за состояние дел в стране – это на 15 пунктов больше, чем в январе. Бывший министр культуры Орель Филлипетти охарактеризовала ограбление как «глубокое насилие, выражение национального разлада и деградации государства».

Ситуация усугубляется и без того низким рейтингом Макрона, продолжает NYT. Символично, что восемь лет назад именно во Дворце Наполеона Лувра президент Франции торжественно отмечал свою первую победу на выборах. Сейчас же музей стал местом, подчеркнувшим хрупкость его политического наследия и усилившим разочарование французов в руководстве страны, отмечает издание.

19 октября четверо злоумышленников, выдавая себя за рабочих, проникли в музей с помощью автолестницы и менее чем за десять минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо, которую позднее удалось вернуть, остальные драгоценности до сих пор находятся в розыске.

Преступники проникли в позолоченную Галерею Аполлона через балкон, разбив стекло подручными инструментами. Единственная внешняя камера на этом участке музея была направлена в противоположную сторону.

Министр культуры Франции Рашида Дати охарактеризовала ограбление как «дело профессионалов» и признала, что безопасность музеев в стране десятилетиями оставалась без должного внимания. При этом она подчеркнула, что сбоев в системе безопасности не было, несмотря на внутренний отчет о недостаточных инвестициях, нехватке камер наблюдения и задержках с модернизацией Лувра.

Директор музея Лоранс де Кар предложила свою отставку, однако она была отклонена как министром культуры, так и президентом страны.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 205
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 787
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2388
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7897
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2631
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2941
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4890
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3417
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8021
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1624

ЭТО ВАЖНО

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 205
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 787
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2388
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7897
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2631
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2941
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4890
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3417
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8021
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться