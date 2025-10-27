«Вишенка на торте» проблем Макрона

Ограбление парижского Лувра стало «вишенкой на торте» в череде трудностей президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнув серьезные пробелы в системе безопасности страны и усилив общественное недовольство. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, отмечает газета. По данным опроса Verian Group, 53% французов испытывают чувство стыда за состояние дел в стране – это на 15 пунктов больше, чем в январе. Бывший министр культуры Орель Филлипетти охарактеризовала ограбление как «глубокое насилие, выражение национального разлада и деградации государства».

Ситуация усугубляется и без того низким рейтингом Макрона, продолжает NYT. Символично, что восемь лет назад именно во Дворце Наполеона Лувра президент Франции торжественно отмечал свою первую победу на выборах. Сейчас же музей стал местом, подчеркнувшим хрупкость его политического наследия и усилившим разочарование французов в руководстве страны, отмечает издание.

19 октября четверо злоумышленников, выдавая себя за рабочих, проникли в музей с помощью автолестницы и менее чем за десять минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо, которую позднее удалось вернуть, остальные драгоценности до сих пор находятся в розыске.

Преступники проникли в позолоченную Галерею Аполлона через балкон, разбив стекло подручными инструментами. Единственная внешняя камера на этом участке музея была направлена в противоположную сторону.

Министр культуры Франции Рашида Дати охарактеризовала ограбление как «дело профессионалов» и признала, что безопасность музеев в стране десятилетиями оставалась без должного внимания. При этом она подчеркнула, что сбоев в системе безопасности не было, несмотря на внутренний отчет о недостаточных инвестициях, нехватке камер наблюдения и задержках с модернизацией Лувра.

Директор музея Лоранс де Кар предложила свою отставку, однако она была отклонена как министром культуры, так и президентом страны.