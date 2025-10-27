USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Трамп согласен с украинским видением мира

00:38 609

Президент США Дональд Трамп согласен с тем, что для Украины единственным приемлемым компромиссом является прекращение боевых действий на текущей линии фронта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

Зеленский, отвечая на вопрос о возможном переломе в позиции Трампа и понимании американским президентом неприемлемости территориальных уступок со стороны Украины, отметил, что Трамп согласен с украинским видением компромисса.

«Трамп действительно согласился, что украинский компромисс – это остановка огня по линии фронта», – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что введенные Трампом санкции против России обусловлены не только стремлением способствовать урегулированию войны, но и действиями Кремля – ударом по детскому саду в Харькове, неспособностью руководства РФ добиться успехов на фронте и деструктивными заявлениями российской стороны.

«Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы», – полагает Зеленский.

Вместе с тем, по словам президента Украины, Трамп, по-видимому, оставляет Путину «переговорное окно», предоставляя российскому лидеру шанс согласиться на мирные переговоры.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 208
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 788
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2389
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7899
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2632
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2942
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4891
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3419
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8021
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1624

ЭТО ВАЖНО

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 208
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 788
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2389
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7899
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2632
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2942
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4891
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3419
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8021
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться