Трамп согласен с украинским видением мира

Президент США Дональд Трамп согласен с тем, что для Украины единственным приемлемым компромиссом является прекращение боевых действий на текущей линии фронта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

Зеленский, отвечая на вопрос о возможном переломе в позиции Трампа и понимании американским президентом неприемлемости территориальных уступок со стороны Украины, отметил, что Трамп согласен с украинским видением компромисса.

«Трамп действительно согласился, что украинский компромисс – это остановка огня по линии фронта», – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что введенные Трампом санкции против России обусловлены не только стремлением способствовать урегулированию войны, но и действиями Кремля – ударом по детскому саду в Харькове, неспособностью руководства РФ добиться успехов на фронте и деструктивными заявлениями российской стороны.

«Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы», – полагает Зеленский.

Вместе с тем, по словам президента Украины, Трамп, по-видимому, оставляет Путину «переговорное окно», предоставляя российскому лидеру шанс согласиться на мирные переговоры.