83-летний президент идет на четвертый срок

Валенсия (Испания). Люди вышли на акцию протеста, приуроченную к годовщине разрушительных наводнений. Протестующие возложили ответственность на власти. Во время наводнений погибло 222 человека

Газа (Палестина). Борьба за выживание

Куала-Лумпур (Малайзия). Значок на куфии демонстранта во время протеста против участия Дональда Трампа на 47-м саммите АСЕАН

Лондон (Великобритания). Митинг памяти в честь погибших в полицейских участках

Абиджан (Кот-д'Ивуар). Действующий президент Алассан Уаттара голосует на избирательном участке во время президентских выборов. 83-летний Уаттара идет на четвертый срок

Танжер (Марокко). Продолжаются антикоррупционные протесты молодежи с требованием улучшения качества услуг здравоохранения и образования. За месяц протестов арестовано свыше 1500 протестующих, из которых 240 приговорены к тюремному заключению сроком до 15 лет

Кастерлее (Бельгия). Гонка на гигантских тыквах

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 210
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 791
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2390
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7900
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2633
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2942
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4892
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3419
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8022
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1625

