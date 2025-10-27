83-летний президент идет на четвертый срок

Валенсия (Испания). Люди вышли на акцию протеста, приуроченную к годовщине разрушительных наводнений. Протестующие возложили ответственность на власти. Во время наводнений погибло 222 человека

Газа (Палестина). Борьба за выживание

Куала-Лумпур (Малайзия). Значок на куфии демонстранта во время протеста против участия Дональда Трампа на 47-м саммите АСЕАН

Лондон (Великобритания). Митинг памяти в честь погибших в полицейских участках

Абиджан (Кот-д'Ивуар). Действующий президент Алассан Уаттара голосует на избирательном участке во время президентских выборов. 83-летний Уаттара идет на четвертый срок

Танжер (Марокко). Продолжаются антикоррупционные протесты молодежи с требованием улучшения качества услуг здравоохранения и образования. За месяц протестов арестовано свыше 1500 протестующих, из которых 240 приговорены к тюремному заключению сроком до 15 лет