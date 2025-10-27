USD 1.7000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Обследование и хирургическое лечение птеригиума в Азербайджане

Ульвия Худиева, собкор
Птеригиум - хроническое заболевание переднего отрезка глаза, характеризующееся постепенным разрастанием треугольной мембраны, напоминающей крыло, от конъюнктивы к роговице. Эта патологическая мембрана, состоящая из фиброзной ткани и кровеносных сосудов, обычно растет с носовой стороны глаза, от внутреннего угла к центру зрачка.

Заболевание развивается под воздействием длительного солнечного света, ветра, пыльной и сухой среды, аллергенов и химических веществ. Изначально оно проявляется покраснением, зудом, жжением и сухостью глаз. По мере прогрессирования птеригиум может вызывать астигматизм, снижение остроты зрения, сужение поля зрения, диплопию (двоение в глазах) и другие нарушения. Кроме того, заболевание может создавать эстетический дискомфорт и психологические трудности. К осложнениям относятся формирование рубцовой ткани на конъюнктиве и роговице, ограничение подвижности глазного яблока, косоглазие и в редких случаях злокачественное перерождение птеригиума.

Диагностика птеригиума проводится офтальмологом на основе осмотра глаз и биомикроскопического исследования переднего отрезка глаза. Для определения стадии заболевания за счет средств ОМС выполняются офтальмоскопия, визометрия, периметрия и рефрактометрия. Лечение птеригиума может быть консервативным и хирургическим.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство по обязательному медстрахованию, пакет услуг ОМС включает два вида хирургического вмешательства: иссечение птеригиума и транспозиция птеригиума (аутотрансплантация конъюнктивы). В прошлом году по полису обязательного медицинского страхования было выполнено 284 операции по иссечению птеригиума и 1908 операций по его транспозиции. Иссечение птеригиума - удаление патологической ткани с последующим ушиванием раны. Несмотря на простоту процедуры, риск рецидива высок.

Пересадка ткани здоровой части глаза на место удаленного птеригиума (аутотрансплантация конъюнктивы) — это современный метод, который обеспечивает более эффективный результат. Данный метод обеспечивает оптимальные эстетические и функциональные результаты и существенно снижает риск рецидива. Выполняемая с использованием конъюнктивального аутотрансплантата, эта процедура сегодня признана золотым стандартом хирургического лечения птеригиума благодаря низкой вероятности рецидива. 

Операции проводятся под местной анестезией, их продолжительность составляет 15–40 минут. Пациент обычно выписывается в день проведения вмешательства и может вернуться к обычной жизни через 1–2 недели.

За счет обязательного медицинского страхования покрываются: предоперационный осмотр квалифицированного врача, лабораторные и инструментальные исследования, интенсивная терапия и пребывание в стационаре, лекарственные препараты, использованные во время операции, а также все медицинские расходные материалы.

Операции проводятся в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, на основании медицинского заключения и назначения врача.

Список медицинских учреждений, предоставляющих соответствующие услуги, доступен через функцию «Поиск медицинских учреждений».

