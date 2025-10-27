Миллионы американцев остались без продталонов из-за шатдауна

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что в следующем месяце не сможет выдать малоимущим талоны на покупку дополнительных продуктов из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом передает Reuters.

«Сенаторы-демократы уже 12 раз проголосовали за прекращение финансирования программы продовольственных талонов, также известной как Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В итоге средства иссякли. С 1 ноября пособия выдаваться не будут», – говорится в уведомлении.

Министерство сельского хозяйства США предупредило, что страна приближается к переломному моменту для сенаторов-демократов, отмечая, что они могут продолжать настаивать на предоставлении медицинской помощи нелегальным иммигрантам и проведении операций по изменению пола, либо возобновить работу правительства, чтобы «матери, дети и самые уязвимые из нас могли получать жизненно важную продовольственную помощь».

Ранее в рамках «Большого красивого закона» о снижении налогов и социальных выплат, инициированного Республиканской партией при поддержке президента Дональда Трампа, требования к участникам программы продовольственной помощи SNAP были существенно ужесточены, что привело к потере права на пособие для нескольких миллионов американцев. По данным министерства сельского хозяйства США, на сегодняшний день программой пользуются около 41 миллиона человек.

Ранее депутаты Палаты представителей от Демократической партии призвали министерство профинансировать программу SNAP из резервов на непредвиденные расходы. Однако, как следует из служебной записки, ведомство отказалось, подчеркнув, что такое использование резервных фондов «не предусмотрено законом». В ответ два штата – Вирджиния и Луизиана – объявили чрезвычайное положение, чтобы финансировать программу SNAP из собственных средств.