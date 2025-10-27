Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма

Вечером 26 октября Москву неожиданно атаковали «неизвестные дроны», российские власти утверждают, что все было сбито, однако по городу продолжают раздаваться взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и российские СМИ.

Коваленко ограничился коротким заявлением о том, что Москва подверглась атаке дронов, не уточняя деталей. Российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео из столицы, где слышны громкие взрывы и в отдельных районах поднимаются столбы дыма. Российские телеканалы утверждают, что украинский дрон поразил многоэтажный дом, отмечает РБК-Украина.