Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма

Вечером 26 октября Москву неожиданно атаковали «неизвестные дроны», российские власти утверждают, что все было сбито, однако по городу продолжают раздаваться взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и российские СМИ.
Коваленко ограничился коротким заявлением о том, что Москва подверглась атаке дронов, не уточняя деталей. Российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео из столицы, где слышны громкие взрывы и в отдельных районах поднимаются столбы дыма. Российские телеканалы утверждают, что украинский дрон поразил многоэтажный дом, отмечает РБК-Украина.
Мэр Москвы сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили шесть БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Соцсети уже облетело фото российского аналога мобильной огневой группы – российские солдаты на пикапе с пулеметом стали прямо напротив Кремля.