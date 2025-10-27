USD 1.7000
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма

01:26 220

Вечером 26 октября Москву неожиданно атаковали «неизвестные дроны», российские власти утверждают, что все было сбито, однако по городу продолжают раздаваться взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и российские СМИ.

Коваленко ограничился коротким заявлением о том, что Москва подверглась атаке дронов, не уточняя деталей. Российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео из столицы, где слышны громкие взрывы и в отдельных районах поднимаются столбы дыма. Российские телеканалы утверждают, что украинский дрон поразил многоэтажный дом, отмечает РБК-Украина.

Мэр Москвы сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили шесть БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Соцсети уже облетело фото российского аналога мобильной огневой группы – российские солдаты на пикапе с пулеметом стали прямо напротив Кремля.

83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 793
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 2394
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 7903
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 2633
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 2942
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 4895
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3422
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6181
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8023
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1625

