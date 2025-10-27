USD 1.7000
Президент Молдовы о вступлении в Европейский союз

01:56 492

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна рассматривает только полный вариант вступления в Европейский союз без ограничения права голоса.

В интервью для Rock FM Санду отметила, что Молдова находится «на этапе, когда нужно начать следующий этап переговоров» о вступлении в ЕС.

«Он заблокирован из-за отказа Венгрии в отношении Украины, но мы знаем, в основном, какие реформы нужно провести. Независимо от того, открыт ли официальный процесс, мы продолжаем работать над внедрением этих мер», – добавила она.

Глава государства подчеркнула, что власти Кишинева стремятся к полному вступлению в Европейский союз и отвергают идею «ограниченной интеграции» без права вето.

«Мы не обсуждали такой вариант. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Европейского союза», – заключила Санду.

Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
Атака «неизвестных дронов»: в Москве взрывы и столбы дыма
01:26 2591
83-летний президент идет на четвертый срок
83-летний президент идет на четвертый срок объектив haqqin.az
00:43 1949
Путин опасается переворота?
Путин опасается переворота?
26 октября 2025, 23:41 3475
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои
И Зеленский подтвердил: В Покровске идут жесткие бои обновлено 22:55
26 октября 2025, 22:55 8362
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
26 октября 2025, 21:57 3000
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
26 октября 2025, 21:42 3379
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
26 октября 2025, 21:23 5572
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
26 октября 2025, 21:00 3837
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
26 октября 2025, 14:41 6338
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
26 октября 2025, 13:48 8242
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
26 октября 2025, 21:06 1816

