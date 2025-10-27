Президент Молдовы о вступлении в Европейский союз

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна рассматривает только полный вариант вступления в Европейский союз без ограничения права голоса.

В интервью для Rock FM Санду отметила, что Молдова находится «на этапе, когда нужно начать следующий этап переговоров» о вступлении в ЕС.

«Он заблокирован из-за отказа Венгрии в отношении Украины, но мы знаем, в основном, какие реформы нужно провести. Независимо от того, открыт ли официальный процесс, мы продолжаем работать над внедрением этих мер», – добавила она.

Глава государства подчеркнула, что власти Кишинева стремятся к полному вступлению в Европейский союз и отвергают идею «ограниченной интеграции» без права вето.

«Мы не обсуждали такой вариант. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Европейского союза», – заключила Санду.