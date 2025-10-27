Израиль в неведении о судьбе четырех похищенных, ХАМАС продолжает поиск

Израилю неизвестно местонахождение останков четырех похищенных в секторе Газы. Об этом сообщила корреспондент телеканала «Кан-11».

Журналистка отметила, что эта информация была подтверждена Армией обороны Израиля и разрешена к публикации военной цензурой.

Тем временем египетский телеканал Al-Ghad сообщил, что представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – совместно с сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) приступили к поискам останков израильского офицера, погибшего в 2014 году и удерживаемого в секторе Газа.

По информации канала, палестинцы передали МККК координаты местонахождения тела офицера израильской армии Хадара Гольдина, который погиб во время военной операции «Нерушимая скала». После этого сотрудники Красного Креста вместе с бойцами «Бригад Иззэддина аль-Кассама» выдвинулись в Рафах на юге сектора Газа для проведения поисковой операции.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю тела всех погибших заложников, которых удастся найти в анклаве. Палестинские радикалы подчеркивали, что поиски осложнены масштабными разрушениями на территории сектора.