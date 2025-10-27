Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле

Zefer Golf Tournament 2025, организованный совместно Федерацией гольфа Азербайджана (AQF) и Федерацией гольфа Турции (TQF), проводится на регулярной основе с 2023 года и в этом году снова вызвал большой интерес.
24 октября состоялась торжественная церемония открытия турнира. В мероприятии приняли участие президенты федераций двух стран, посол Турции в Азербайджане господин Бирол Акгюн, а также представители федераций и спортсмены. Открытие прошло в духе дружбы, братства и сотрудничества.
Посол Бирол Акгюн в своем выступлении поблагодарил президента Федерации гольфа Азербайджана Рауфа Халилова и президента Федерации гольфа Турции Йылдырыма Демиререна за организацию такого грандиозного турнира и вклад в развитие спортивного сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что Zefer Golf Tournament - это не только спортивное взаимодействие, но и важный мост, укрепляющий дружбу и культурные связи между братскими народами.
25 октября прошел первый игровой день турнира. Известные мастера гольфа и юные таланты из обеих стран продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа, продвигая ценности спорта, уважения и дружбы.
26 октября Zefer Golf Tournament 2025 официально завершился. В турнире приняли участие 55 гольфистов: 23 спортсмена из Турции и 32 - из Азербайджана. Турнир вновь доказал, что спорт - это не просто соревнование, а сила, объединяющая нации, людей и сердца. Zefer Golf Tournament 2025 - это грандиозный спортивный праздник, объединяющий дух братства, сотрудничества и победы!
