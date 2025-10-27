Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле

Zefer Golf Tournament 2025, организованный совместно Федерацией гольфа Азербайджана (AQF) и Федерацией гольфа Турции (TQF), проводится на регулярной основе с 2023 года и в этом году снова вызвал большой интерес. 24 октября состоялась торжественная церемония открытия турнира. В мероприятии приняли участие президенты федераций двух стран, посол Турции в Азербайджане господин Бирол Акгюн, а также представители федераций и спортсмены. Открытие прошло в духе дружбы, братства и сотрудничества.

Посол Бирол Акгюн в своем выступлении поблагодарил президента Федерации гольфа Азербайджана Рауфа Халилова и президента Федерации гольфа Турции Йылдырыма Демиререна за организацию такого грандиозного турнира и вклад в развитие спортивного сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что Zefer Golf Tournament - это не только спортивное взаимодействие, но и важный мост, укрепляющий дружбу и культурные связи между братскими народами. 25 октября прошел первый игровой день турнира. Известные мастера гольфа и юные таланты из обеих стран продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивного духа, продвигая ценности спорта, уважения и дружбы.