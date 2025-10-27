Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?

Москва хочет возобновить гуманитарные связи с Азербайджаном, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры», - отметил Швыдкой.

По его словам, Россию с Азербайджаном «связывает вековая история», народы «находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах».