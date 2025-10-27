USD 1.7000
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?

Москва хочет возобновить гуманитарные связи с Азербайджаном, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры», - отметил Швыдкой.

По его словам, Россию с Азербайджаном «связывает вековая история», народы «находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах».

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
11:18
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
11:07
11:07
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск?
10:58
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
26 октября 2025, 18:03
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
26 октября 2025, 21:28
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
26 октября 2025, 16:23

