Лавров рассказал венграм о нехороших США

09:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Белый дом «радикально» изменил риторику в вопросе прекращения российско-украинской войны. Раньше, по его словам, администрация президента США выступала за «более обстоятельный подход к разрешению военных действий», а сейчас выступает за то, чтобы достичь прекращения огня как можно скорее. Лавров считает, что изменения якобы произошли под давлением Европы.

«Ранее они говорили: никакого прекращения боевых действий; Россия должна быть побеждена... Затем, где-то весной, начали говорить о немедленном перемирии без каких-либо предварительных условий. И по сей день продолжают петь эту песню. Рютте, Макрон... Европейцы не спят и не едят и стараются «выкрутить руки» этой (американской) администрации», — заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang.

Он заявил, что Белый дом «находится под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских ястребов», президента Украины Владимира Зеленского и тех, кто «не хочет видеть сотрудничества России и США». Москва, заявил Лавров, «не хочет вмешиваться в эти внутренние обсуждения».

