Сербия может вступить в Евросоюз к 2030 году, но для этого ей нужно признать Косово, заявил сербский президент Александар Вучич.

Сербия не признает независимость Косово и продолжает считать его своей автономной областью Косово и Метохия.

Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии.

В последние годы Косово активно пытается вступить в международные организации. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Азербайджан также не признает независимость Косова.