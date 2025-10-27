USD 1.7000
ВСУ устроили атаку дронов на Москву

10:18

За минувшую ночь над Россией были сбиты 193 украинских дрона, включая 40 над Московским регионом. В Домодедово и Жуковском временно ограничивали полеты.

Российские военные за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 «летели на Москву». Всего над регионами страны уничтожено 193 дрона, заявили в Минобороны РФ, передает РБК.

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ночью около двух с половиной часов действовали ограничения полетов. За это время на запасные аэродромы отправились три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово, и один, выполнявший перелет в Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин около четырех утра сообщил, что с полуночи «на подлете» к Москве перехватили 30 беспилотников.

Ночью силами ПВО РФ дроны ВСУ были сбиты в 13 регионах. Больше всего — 47 — над Брянской областью, еще 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.

