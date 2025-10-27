Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном является установленным фактом и подчеркнул необходимость укрепления достигнутого урегулирования. Об этом он сказал во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год в Национальном собрании.

По словам Пашиняна, после десятилетий конфронтации стране предстоит научиться жить в условиях мира. «Республика Армения не знакома с тем, что означает мир, потому что с первого дня независимости находилась в состоянии конфликта. Нам необходимо выработать адекватное восприятие и образ мышления, соответствующие условиям мира», — отметил премьер-министр.

Пашинян добавил, что задача правительства — сделать мир институциональным и устойчивым. По его словам, контакты с Азербайджаном продолжаются по дипломатическим каналам и на различных уровнях. Пашинян напомнил о встречах председателя парламента Армении со спикером Милли Меджлиса Азербайджана, а также о регулярных контактах рабочих групп под руководством вице-премьеров обеих стран.

«Наши отношения с Азербайджаном были неотъемлемой частью повседневной жизни. Теперь разница лишь в том, что это мирная повестка, и мир с Азербайджаном стал частью нашей ежедневной работы», — сказал премьер-министр.

Пашинян также сообщил, что Ереван ведет «интенсивную работу» с Соединенными Штатами по реализации проекта TRİPP, не раскрыв деталей программы. По его словам, проект является «новым для региона» и содержит «ряд сложностей», которые правительство рассчитывает урегулировать в ближайшее время.

Глава правительства подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы, запланированные на июнь 2026 года, станут референдумом о мире. «Народ Республики Армения своим выбором должен подтвердить приверженность миру. В противном случае страна рискует вернуться к логике конфликта и форпоста», — заявил он.

Пашинян добавил, что подтверждение курса на мир будет означать новый уровень независимости, суверенитета и государственности для Армении.