Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом

обновлено 11:07
11:07

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном является установленным фактом и подчеркнул необходимость укрепления достигнутого урегулирования. Об этом он сказал во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год в Национальном собрании.

По словам Пашиняна, после десятилетий конфронтации стране предстоит научиться жить в условиях мира. «Республика Армения не знакома с тем, что означает мир, потому что с первого дня независимости находилась в состоянии конфликта. Нам необходимо выработать адекватное восприятие и образ мышления, соответствующие условиям мира», — отметил премьер-министр.

Пашинян добавил, что задача правительства — сделать мир институциональным и устойчивым. По его словам, контакты с Азербайджаном продолжаются по дипломатическим каналам и на различных уровнях. Пашинян напомнил о встречах председателя парламента Армении со спикером Милли Меджлиса Азербайджана, а также о регулярных контактах рабочих групп под руководством вице-премьеров обеих стран.

«Наши отношения с Азербайджаном были неотъемлемой частью повседневной жизни. Теперь разница лишь в том, что это мирная повестка, и мир с Азербайджаном стал частью нашей ежедневной работы», — сказал премьер-министр.

Пашинян также сообщил, что Ереван ведет «интенсивную работу» с Соединенными Штатами по реализации проекта TRİPP, не раскрыв деталей программы. По его словам, проект является «новым для региона» и содержит «ряд сложностей», которые правительство рассчитывает урегулировать в ближайшее время.

Глава правительства подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы, запланированные на июнь 2026 года, станут референдумом о мире. «Народ Республики Армения своим выбором должен подтвердить приверженность миру. В противном случае страна рискует вернуться к логике конфликта и форпоста», — заявил он.

Пашинян добавил, что подтверждение курса на мир будет означать новый уровень независимости, суверенитета и государственности для Армении.

*** 10:58 

Заявление о том, что Азербайджан снимает ограничения на транзит в Армению, является историческим событием, важно, чтобы и Ереван предпринял соответствующие шаги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, поставка первой партии зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан будет осуществляться по железнодорожному маршруту Азербайджан-Грузия-Армения.

Пашинян также отметил, что уже 1 год и 8 месяцев в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе не погиб ни один солдат.

*** 10:16 

Ереван готов с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и обратно, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян предложил дорогу Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис для проезда грузовиков. На данный момент это единственный вариант, который армянская сторона может реализовать, добавил премьер на бюджетных слушаниях в парламенте.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил о том, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Пашинян поблагодарил Алиева за решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению. Премьер заявил также о готовности Армении открыть транзит между Азербайджаном и Турцией.

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 485
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 200
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 441
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2247
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 709
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3092
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7489
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 929
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1069
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6705
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4085

