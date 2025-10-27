Зеленский: Россия обрушила на Украину тысячи ударов

Россия применила против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и свыше 50 ракет различных типов в течение последней недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

«В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью Россия выпустила против нас более 100 дронов. Повреждены жилые многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, известно о трех погибших. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, среди них есть дети», — написал Зеленский.

По его словам, российские удары на этой неделе были направлены по жилым домам, гражданской инфраструктуре и мирным жителям. «Тысячи ударов различными типами оружия — только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины», — отметил президент.

Зеленский также сообщил о дипломатических усилиях Киева: «Есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции США против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться».