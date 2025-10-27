USD 1.7000
Зеленский: Россия обрушила на Украину тысячи ударов

10:28 571

Россия применила против Украины почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и свыше 50 ракет различных типов в течение последней недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

«В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью Россия выпустила против нас более 100 дронов. Повреждены жилые многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, известно о трех погибших. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, среди них есть дети», — написал Зеленский.

По его словам, российские удары на этой неделе были направлены по жилым домам, гражданской инфраструктуре и мирным жителям. «Тысячи ударов различными типами оружия — только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины», — отметил президент.

Зеленский также сообщил о дипломатических усилиях Киева: «Есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции США против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться».

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 491
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 200
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 444
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2249
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 710
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3095
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7490
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 930
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1069
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6705
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4085

