Анкара и Лондон готовятся к многомиллиардной сделке

10:34 835

Британия и Турция могут подписать многомиллиардную сделку о приобретении Анкарой истребителей Eurofighter Typhoon во время визита британского премьера Кира Стармера в понедельник. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

В июле страны подписали предварительное соглашение о приобретении 40 истребителей, сейчас же обсуждаются детали и технические характеристики: турецкая сторона считает цену сравнительно высокой.

По данным источников МЕЕ, планируется, что первые 20 самолетов будут эксплуатировать королевские ВВС. Это нужно, чтобы поставить самолеты на боевое дежурство как можно скорее.

Еще 20 истребителей поставят позже. Известно также, что они будут соответствовать последней модификации, известной как Tranche 4.

Ранее Турция не имела дела с реактивными истребителями европейского производства, а опиралась на американские самолеты, такие как F-4 и F-16. Предполагалось, что им на смену придут американские истребители F-35, однако сделка по их приобретению после долгого пребывания в подвешенном состоянии сорвалась по политическим причинам. После этого Турция искала пути быстрого усиления стремительно устаревающего парка ВВС, пока проект национального истребителя Kaan находится в разработке. Как ожидается, он поступит в войска не раньше 2028 года.

