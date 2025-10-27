На сколько вырастет пенсионный капитал в Азербайджане?

Согласно закону «О трудовых пенсиях», в 2026 году будет проиндексирован не только размер трудовых пенсий, но и пенсионный капитал граждан. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в своих социальных сетях.

Он напомнил, что в статье 29.1-1 закона указано: пенсионный капитал, учитываемый в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц, индексируется один раз в год в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен. Иными словами, он увеличивается пропорционально уровню инфляции за предыдущий год.

«Центральный банк Азербайджана пересмотрел прогноз инфляции на 2025 год. Ожидается рост цен примерно на 6%. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен за первые девять месяцев составил 5,7%. Это означает, что если прогнозы сохранятся, пенсионный капитал граждан увеличится примерно на 6%. Например, если у гражданина накоплено 50 000 манатов, сумма увеличится примерно на 3 000 манатов в следующем году. Точная цифра будет объявлена в январе. Это важно для защиты пенсионных накоплений от инфляции и повышения будущих выплат», — отметил Байрамов.