Лула доволен Трампом

Президент Бразилии Луси Инасиу Лула да Силва заявил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на саммите АСЕАН в Малайзии, что новое торговое соглашение между Бразилией и США может быть подписано в ближайшее время, сообщают иностранные СМИ.

«Я уверен, что в ближайшие дни решение будет найдено, и жизнь счастливо продолжится. Встреча с Трампом прошла очень хорошо. Он обещал мне, что соглашение будет достигнуто», – заявил Лула журналистам.

Отметим, что введенные Трампом 50% пошлины на торговлю с Бразилией – не единственный вопрос на повестке двусторонних отношений. Американский президент призывал освободить из тюрьмы предшественника нынешнего главы государства Жаира Болсонару, осужденного за попытку государственного переворота.

Отвечая на вопрос, стало ли это предметом переговоров, Лула ответил: «Не ваше дело».