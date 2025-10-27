USD 1.7000
Лула доволен Трампом

Президент Бразилии Луси Инасиу Лула да Силва заявил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на саммите АСЕАН в Малайзии, что новое торговое соглашение между Бразилией и США может быть подписано в ближайшее время, сообщают иностранные СМИ.

«Я уверен, что в ближайшие дни решение будет найдено, и жизнь счастливо продолжится. Встреча с Трампом прошла очень хорошо. Он обещал мне, что соглашение будет достигнуто», – заявил Лула журналистам.

Отметим, что введенные Трампом 50% пошлины на торговлю с Бразилией – не единственный вопрос на повестке двусторонних отношений. Американский президент призывал освободить из тюрьмы предшественника нынешнего главы государства Жаира Болсонару, осужденного за попытку государственного переворота.

Отвечая на вопрос, стало ли это предметом переговоров, Лула ответил: «Не ваше дело».

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 501
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 204
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 451
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2263
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 713
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3107
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7493
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 933
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1070
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6707
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4085

