Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Выстоит ли Покровск?

Российские войска все чаще используют тактику просачивания между украинскими позициями, чтобы создавать впечатление наступления и заявлять об «успехах», говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль применяет миссии по проникновению и пользуется отсутствием сплошных линий фронта в некоторых районах, а также рассредоточением сил, чтобы делать преувеличенные заявления о продвижении.

26 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается напряженной, а российские силы активизировали наступательные действия. При этом, по данным Генштаба, в Покровске действуют около 200 российских военнослужащих, но украинские контрдиверсионные группы не позволяют им продвинуться вглубь города.

«Российские войска действительно добиваются определенных успехов в районе Покровска и Мирнограда, которые имеют тактическое значение, но это вряд ли приведет к краху украинской обороны», — отмечают аналитики ISW.

Кроме того, в отчете говорится, что Кремль нередко представляет захват небольших населенных пунктов как значительные достижения. «Площадь Дроновки составляет менее шести квадратных километров, а Плещеевки — менее четырех. В обоих населенных пунктах до войны проживало около 600 человек», — приводят данные эксперты.

В документе также отмечается, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в недавнем докладе Путину заявил о выполнении задач по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Эти заявления отражают прежние требования Москвы о контроле над четырьмя регионами, одновременно подрывая сообщения о готовности России к обмену территориями на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью», — заключили аналитики ISW.

