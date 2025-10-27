USD 1.7000
Новость дня
Американские оружейники подвели Киев

11:07 508

В США компания Firearms из Аризоны, заключившая контракт на поставку Украине боеприпасов на сумму около $1 млрд, не выполнила свои обязательства и теперь обязана вернуть Киеву полученный аванс вместе с судебными расходами. Об этом пишет Financial Times.

Сделку заключили еще в 2022 году, и она предусматривала крупную поставку советских боеприпасов, включая около 10 млн 23-миллиметровых зенитных снарядов, десятки тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», а также минометы и другие виды вооружений. Украина перечислила компании аванс в размере 17 млн евро.

Как отметило издание, впоследствии выяснилось, что у фирмы не было необходимой инфраструктуры, опыта экспорта и хранилищ для боеприпасов подобного масштаба. В результате ни одна единица продукции так и не была поставлена.

Федеральный суд США обязал Firearms вернуть Украине всю сумму аванса и компенсировать проценты и издержки, в результате чего объем выплат превысит 20 млн евро.

ЭТО ВАЖНО

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 510
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 207
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 457
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2273
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 719
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3112
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7495
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 935
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1073
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6710
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4086
