Трамп: Мы не играем в игры с русскими

Президент США Дональд Трамп выступил с первым комментарием по поводу недавних испытаний российской ядерной ракеты «Буревестник». Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпура в Токио.

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — заявил Трамп. Его беседа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении ключевых этапов испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение.

«Буревестник» — российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Официально она позиционируется как стратегическое оружие с практически неограниченной дальностью и возможностью преодоления современных средств противоракетной обороны. Впервые о разработках в этом направлении российское руководство заявило в 2018 году.