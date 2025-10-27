USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном

11:18 515

Армянская армия не имеет задач за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания в ходе обсуждения проекта закона «О государственном бюджете на 2026 год».

«Мы считаем очень важным преобразовать понятие «боеспособная армия» в повседневной рабочей беседе и переформулировать его в «обороноспособную армию. Когда говорится «боеспособная армия», не указывается, где может произойти потенциальное сражение.

Для нас очень важно, чтобы мы подчеркнули этот контекст, что армия Армении должна быть обороноспособной, то есть должна быть в состоянии защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что в соответствии с международными законами каждое государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе от возможного внешнего вмешательства.

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 516
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 209
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 462
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2278
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 721
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3115
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7497
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 936
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1074
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6710
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4086

ЭТО ВАЖНО

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 516
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 209
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 462
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2278
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 721
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3115
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7497
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 936
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1074
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6710
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4086
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться