Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном

Армянская армия не имеет задач за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания в ходе обсуждения проекта закона «О государственном бюджете на 2026 год».

«Мы считаем очень важным преобразовать понятие «боеспособная армия» в повседневной рабочей беседе и переформулировать его в «обороноспособную армию. Когда говорится «боеспособная армия», не указывается, где может произойти потенциальное сражение.

Для нас очень важно, чтобы мы подчеркнули этот контекст, что армия Армении должна быть обороноспособной, то есть должна быть в состоянии защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что в соответствии с международными законами каждое государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе от возможного внешнего вмешательства.