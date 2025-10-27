USD 1.7000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Албанский ИИ-министр «станет матерью» 83 детей

11:24 191

Первый в истории Албании министр, созданная искусственным интеллектом, «беременна» и ожидает появления 83 цифровых детей. Как передает NDTV, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время форума Berlin Global Dialogue.

Там же виртуальный министр по имени Диелла впервые дала интервью. Цифровой министр представлена в виде женщины в традиционной албанской одежде — ее образ полностью создан нейросетью.

Представляя Диеллу, премьер пошутил: «Я привел ее, чтобы показать одну очень красивую женщину из Албании». По его словам, 83 цифровых «ребенка» Диеллы будут распределены между депутатами парламента — каждому по одному.

«Каждый такой «ребенок» станет цифровым помощником депутата: будет присутствовать на заседаниях, вести записи, подсказывать, как реагировать, и знать все о законодательстве, как их мама», — объяснил Эди Рама.

Диелла была назначена на должность в сентябре. Ее основная задача — сделать систему государственных закупок полностью прозрачной и свободной от коррупции. Ранее она уже работала как виртуальный помощник на платформе e-Albania, помогая гражданам и компаниям оформлять документы.

