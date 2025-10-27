Шведские истребители будут собирать в Украине

Шведский концерн Saab заявил о готовности запустить в Украине завод по финальной сборке истребителей Gripen в рамках сделки с Киевом по закупке до 150 таких боевых самолетов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на генерального директора компании Микаэля Йоханссона, передает Vesti.ru.

По его словам, реализация контракта с украинской стороной на поставку 100-150 истребителей Gripen увеличит производственные нужды компании в два раза.

«Было бы здорово организовать в Украине [производственные] мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний, а возможно, и для производства отдельных деталей», – заявил гендиректор Saab.

Йоханссон также отметил, что концерн намерен наращивать производственные мощности в Бразилии, а также рассмотреть возможность расширения в Канаде.

22 октября Стокгольм и Киев подписали «письмо о намерениях», открывающее путь к продаже украинской армии истребителей Gripen серии E. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, речь о немедленных поставках сейчас не идет, поскольку самолеты серии E только запускаются в производство. Первую партию истребителей, отмечал он, шведская сторона сможет передать Украине не раньше чем через три года.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в свою очередь заявил, что Стокгольм хочет оплатить поставку Gripen серии E Киеву за счет замороженных российских активов.