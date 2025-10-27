USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Китай готов прийти США на помощь

ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3475

Китай выразил готовность оказать помощь Соединенным Штатам после крушения истребителя и вертолета Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Newsweek.

«Если США обратятся с просьбой, Китай предоставит необходимую помощь на гуманитарных основаниях», — сказал он.

При этом китайский дипломат подчеркнул, что военные учения США над Южно-Китайским морем, в результате которых и произошли инциденты, являются основной причиной «подрыва регионального мира, стабильности и морской безопасности».

*** 14:52

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что ряд чрезвычайных ситуаций с техническими средствами ВМС США сложно объяснить случайным совпадением, сообщает Independent.

Два технических средства ВМС США — вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet — потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут.

Издание пишет также, что самолеты во время ЧП выполняли обычные операции с борта авианосца USS Nimitz, который возвращался в порт приписки после развертывания.

В Соединенных Штатах было организовано расследование инцидентов с вертолетом и самолетом, произошедших на фоне обострения напряженности из-за территориальных претензий Китая в спорных водах, утверждает Independent.

* * * 11:49

Истребитель F-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk Военно-морских сил (ВМС) США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как уточнил Тихоокеанский флот ВМС США, оба воздушных судна упали при проведении плановых операций. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

По информации телеканала, члены экипажей были спасены.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 67
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 272
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1545
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3172
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1161
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3476
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1637
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2640
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1809
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2523
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1723

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 67
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 272
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1545
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3172
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1161
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3476
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1637
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2640
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1809
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2523
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1723
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться