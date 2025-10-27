Китай готов прийти США на помощь

При этом китайский дипломат подчеркнул, что военные учения США над Южно-Китайским морем, в результате которых и произошли инциденты, являются основной причиной «подрыва регионального мира, стабильности и морской безопасности».

«Если США обратятся с просьбой, Китай предоставит необходимую помощь на гуманитарных основаниях», — сказал он.

Китай выразил готовность оказать помощь Соединенным Штатам после крушения истребителя и вертолета Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Newsweek.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что ряд чрезвычайных ситуаций с техническими средствами ВМС США сложно объяснить случайным совпадением, сообщает Independent.

Два технических средства ВМС США — вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet — потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут.

Издание пишет также, что самолеты во время ЧП выполняли обычные операции с борта авианосца USS Nimitz, который возвращался в порт приписки после развертывания.

В Соединенных Штатах было организовано расследование инцидентов с вертолетом и самолетом, произошедших на фоне обострения напряженности из-за территориальных претензий Китая в спорных водах, утверждает Independent.