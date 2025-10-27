Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участие в 12-й пленарной сессии Ассамблеи Евронест, которая пройдет 28–30 октября в Ереване. Об этом сообщил руководитель азербайджанской делегации в Евронесте Таир Миркишили.

По его словам, документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА Евронест, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе», - отметил он. При этом Миркишили подчеркнул, что это решение не связано с тем, что мероприятие проводится в Армении.