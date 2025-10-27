USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване

обновлено 13:38
13:38 2776

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участие в 12-й пленарной сессии Ассамблеи Евронест, которая пройдет 28–30 октября в Ереване. Об этом сообщил руководитель азербайджанской делегации в Евронесте Таир Миркишили.

По его словам, документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА Евронест, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе», - отметил он. При этом Миркишили подчеркнул, что это решение не связано с тем, что мероприятие проводится в Армении.

*** 12:14 

Грузия отказалась принимать участие в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая пройдет в Ереване 28-30 октября. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили обратился с открытым письмом к руководству Евронеста, объяснив это решение тем, что враждебная риторика некоторых депутатов Европарламента и их присоединение к акциям протеста в Тбилиси противоречат принципам взаимного уважения и выходят за рамки парламентской дипломатии.

В письме он отметил, что некоторые члены делегации Европарламента в ассамблее Евронест делали заявления, которые «поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие в стране».

«Предоставляя площадку этим лицам, Евронест поощряет антидемократическое поведение, а также оправдывает насильственные или радикальные политические программы», - сказано в письме.

