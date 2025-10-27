USD 1.7000
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Кабинет министров Азербайджанской Республики утвердил «Правила проведения диагностики уровня цифровизации информационной инфраструктуры на национальном уровне». Документ подготовлен Министерством цифрового развития и транспорта в рамках реализации «Концепции цифрового развития Азербайджанской Республики» и во исполнение пункта 3.5 Указа Президента от 16 января 2025 года №287.

В соответствии с новыми правилами в государственных структурах будет ежегодно проводиться диагностика уровня цифровизации, а для бизнес-сектора создается возможность пройти аналогичную процедуру на добровольной основе. По итогам диагностики для каждого участника будет определен уровень цифровой зрелости и разработан индивидуальный план дальнейшего развития.

Результаты оценки будут распределяться по уровням цифровой зрелости. Государственные органы будут классифицироваться как «Начальные», «Управляемые», «Определенные» и «Оптимизированные». Для предпринимательских структур предусмотрены категории «Цифровой энтузиаст», «Цифровой инициатор», «Цифровой внедренец» и «Цифровой лидер».

Отчеты о результатах диагностики государственных органов будут представлены Президенту Азербайджанской Республики. Министерство цифрового развития и транспорта обеспечит методическую и практическую поддержку государственному и частному секторам с целью ускорения цифровизации и устранения выявленных пробелов.

Принятие данных правил закладывает основу для управления цифровой трансформацией на основе измеримых показателей и представляет собой значимый шаг на пути к эффективному использованию ресурсов и устойчивому цифровому развитию страны.

