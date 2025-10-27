USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Америка встала на сторону Израиля

12:34 857

США не считают ликвидацию израильскими военными радикала движения «Исламский джихад» в секторе Газа нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам на борту самолета по пути в Японию.

25 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении точечной операции в районе лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа, в ходе которой был ликвидирован вооруженный палестинский радикал, связанный с движением «Исламский джихад».

«Израиль не отказался от своего права на самооборону. Очевидно, режим прекращения огня основан на обязательствах обеих сторон. Между прочим, мы также хотели бы, чтобы ХАМАС ускорил возвращение тел (израильских) заложников, у них все еще находится 13 (тел) заложников, включая двух американцев», – сказал Рубио, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает произошедшее как нарушение режима прекращения огня, поскольку Израиль имеет право на защиту.

«Это оказывает влияние на Израиль, и все посредники с этим согласны», – добавил госсекретарь.

29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование ситуации в секторе Газа. Документ, включающий 20 пунктов, предусматривает, в частности, введение во временное внешнее управление палестинского анклава и размещение в нем международных стабилизационных сил.

9 октября Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей о реализации первого этапа мирной инициативы, и уже 10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня.

ЭТО ВАЖНО

