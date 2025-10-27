В Европе предлагают совместно профинансировать Украину

Еврокомиссия (ЕК) может предложить странам Евросоюза оформить совместный заем на десятки миллиардов евро для поддержки Украины, если государствам ЕС не удастся достичь согласия по вопросу так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных в Европе российских суверенных активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации источников издания, в ближайшие недели Еврокомиссия планирует представить документ, в который войдут новое предложение об экспроприации российских активов, а также инициатива о совместном привлечении долговых средств странами ЕС. В тексте может быть рассмотрен и третий вариант – отказ от дальнейшего финансирования Украины, однако, как отметили дипломаты, такую позицию, вероятно, поддержит только Венгрия.

Собеседники Politico подчеркнули, что идея увеличения долговой нагрузки вряд ли найдет поддержку у большинства членов союза, которые по-прежнему считают репарационный кредит наиболее эффективным механизмом финансирования Киева. Отмечается, что Еврокомиссия может выдвинуть этот вариант, чтобы «запугать» страны ЕС и подтолкнуть их к принятию решения.

23 октября на саммите Евросоюза в Брюсселе участникам не удалось достичь согласия по вопросу использования российских активов.