Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане

Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по фактам обмана различными способами лиц, принадлежащих к уязвимой группе населения, а также лиц с ограниченными правовыми познаниями, создания от их имени юридических и физических лиц без цели занятия предпринимательской деятельностью, проведения некоммерческих финансовых операций посредством этих лиц, а также совершения других незаконных деяний.

В сообщении ведомства отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организованная группировка, состоящая из большого числа лиц с «разделением обязанностей» и управляемая из единого центра, обманным путем ввела в заблуждение более 300 лиц из вышеуказанных категорий и зарегистрировала на их имена не менее 777 юридических лиц и не менее 103 физических лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Установлено, что организованная преступная группировка, совершая мошенничество, проводя крупные некоммерческие финансовые операции, занимаясь ложной предпринимательской деятельностью, ослабляя механизмы государственного финансового контроля, легализуя незаконные доходы через подставные компании, фальсифицируя статистические показатели, причинила в общей сложности ущерб экономике Азербайджана на сумму более 81,5 млн манатов. Есть обоснованные подозрения в том, что группировка, скрывая истинный источник полученных средств, занимаясь легализацией путем конвертации, перевода, финансовых операций и иных сделок с целью сокрытия и утаивания собственности, мошенническим путем совершила хищение более 8 млн манатов из сумм налога на добавленную стоимость, принадлежащих государственному бюджету.

Всего в отношении 30 лиц, в том числе руководителей организованной группировки, совершивших указанные преступления, выдвинуты обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 178.4 (мошенничество, совершенное в крупном размере), 193.3.1 (лжепредпринимательство, совершенное в крупном размере), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой в крупном размере) и др. статьям. По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в отношении 10 из них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, остальным избрана иная мера пресечения, не связанная с арестом.

Кроме того, некоторые обвиняемые, скрывающиеся от следствия, объявлены в розыск. В настоящее время продолжается предварительное расследование.

Генпрокуратура рекомендует гражданам воздерживаться от участия в подобной незаконной деятельности, не соглашаться на создание юридических или физических лиц от их имени, а также на выдачу доверенностей в обмен на какие-либо финансовые предложения или обещания.

«Не следует забывать, что налоговые обязательства, долги и юридическая ответственность за деятельность компаний или индивидуальных предпринимателей сохраняется за теми, на чьи имена они зарегистрированы. В результате подобных ситуаций гражданам может быть ограничен выезд из страны, они могут быть привлечены к налоговой и судебной ответственности, а также быть признаны соучастниками преступлений или обвиняемыми по уголовным делам.

Каждому гражданину настоятельно рекомендуется не сообщать другим лицам свои персональные данные, номера мобильных телефонов, передавать данные об ASAN imza или цифровой подписи, а также сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных случаях», - советует гражданам надзорный орган.