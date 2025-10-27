Китайцы внимательно следят за Путиным

Китай «внимательно следит» за сообщениями о проведенных Россией испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.

«Мы обратили внимание на публикации, касающиеся испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой», — сказал Цзякунь, подчеркнув, что Пекин «продолжает внимательно отслеживать ситуацию».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.