USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Китайцы внимательно следят за Путиным

13:03 1164

Китай «внимательно следит» за сообщениями о проведенных Россией испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.

«Мы обратили внимание на публикации, касающиеся испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой», — сказал Цзякунь, подчеркнув, что Пекин «продолжает внимательно отслеживать ситуацию».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу
13:07 1355
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 396
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
11:07 4251
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
13:38 2797
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина
11:40 5083
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 878
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 5189
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 911
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1165
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
13:00 2019
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
26 октября 2025, 21:28 7130

