Президент удержался благодаря Трампу

Аргентинский президент Хавьер Милей добился убедительной победы на проведенных в воскресенье парламентских выборах. Его партия La Libertad Avanza получила 40 процентов голосов в нижней палате Конгресса и 42 процента в Сенате. Оппозиционной Fuerza Patria досталось 23 процента. «Это был неожиданный результат даже для сторонников правящей партии», - говорит политический аналитик Католического университета Аргентины Роберто Ноласко. Обладая таким большинством, Хавьер Милей, известный в мире как «президент-бензопила (с этим инструментом в руках он появлялся на предвыборных митингах в 2023 года), может без особого труда и дальше проводить свои жесткие реформы. За два года он добился немалого - инфляция сократилась со 160 до 30 процентов. Но одновременно в целях сокращения расходов были уволены десятки тысяч работников общественного сектора экономики. И были серьезные сомнения, что президент, который называет себя «анархо-капиталистом» победит на выборах.

Возможно, он и не получил бы такого большинства в Конгрессе Аргентины, если бы не поддержка Дональда Трампа. До этого, как уже писал haqqin.az, США пообещали бросить Милею спасательный круг в размере 20 миллиардов долларов. Это была беспрецедентно большая сумма в условиях, когда администрация Трампа без жалости режет все расходы на помощь зарубежным странам. Но в Вашингтоне внимательно следили за исходом выборов в Аргентине. «Если он проиграет, мы не будем такими щедрыми, - сказал о Милее Трамп. – Если он победит, мы будем с ними. Если нет, мы уйдем». Когда стали известны результаты выборов, Трамп сказал Милею, что после получения пакета помощи «дела у тебя пойдут еще лучше». Милей победил, и щедрость президента США увеличилась до 40 миллиардов. Он в полной мере оценил реформы своего аргентинского визави и идеологического единомышленника, который во многом копирует те действия, которые осуществляет у себя дома сам Трамп. Но политика поощрения Трампом своих союзников имеет проекцию на весь континент. «Президент США показал, каких выгод могут получить страны, которые самым активным образом с ним взаимодействуют», - говорит политический аналитик из американского Heritage Foundation, занимающийся Латинской Америкой, Андрес Мартинес-Фернандес.

Реакция финансового рынка Аргентины будет известна лишь сегодня во второй половине дня, но биржа и трейдеры валюты отреагировали исключительно позитивно, и аргентинское песо резко усилилось в воскресенье на криптовалютном рынке. «Это очень хорошая новость, - говорит 42-летний житель страны Факундо Мануэль Кампос. - Больше будет инвестиций и кредитов, и мы станем, наконец, нормальной страной». Дональд Трамп вполне убедительно обозначил свой курс в отношении Латинской Америки. Он будет всемерно поощрять правых лидеров, которые борются с «больной левой культурой». Можно ожидать, что после 20-летнего правления левых пришедший к власти в Боливии правоцентрист Родриго Пас сможет быстро восстановить свои отношения с США. А вот левым лидерам континента придется туго. Трамп сильно рассерчал на бразильского президента Лулу да Силву за то, что тот посадил за решетку своего предшественника Жаира Болсонару, который был обвинен в подготовке госпереворота. США разорвали все виды экономической и финансовой помощи Колумбии, президента которой Густаво Петро Трамп совершенно безосновательно назвал «главой наркогосударства». В следующем году выборы пройдут в этой стране и в Чили, которой также руководит левый политик Габриэль Борич. Тамошнее население, возможно, также будет надеяться, несмотря на весь свой антиамериканизм, на получение подарков из Вашингтона.