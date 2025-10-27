USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Президент удержался благодаря Трампу

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
13:07

Аргентинский президент Хавьер Милей добился убедительной победы на проведенных в воскресенье парламентских выборах. Его партия La Libertad Avanza получила 40 процентов голосов в нижней палате Конгресса и 42 процента в Сенате. Оппозиционной Fuerza Patria досталось 23 процента. «Это был неожиданный результат даже для сторонников правящей партии», - говорит политический аналитик Католического университета Аргентины Роберто Ноласко.

Обладая таким большинством, Хавьер Милей, известный в мире как «президент-бензопила (с этим инструментом в руках он появлялся на предвыборных митингах в 2023 года), может без особого труда и дальше проводить свои жесткие реформы. За два года он добился немалого - инфляция сократилась со 160 до 30 процентов. Но одновременно в целях сокращения расходов были уволены десятки тысяч работников общественного сектора экономики. И были серьезные сомнения, что президент, который называет себя «анархо-капиталистом» победит на выборах.

После победы Милея биржа и трейдеры валюты отреагировали исключительно позитивно, и аргентинское песо резко усилилось в воскресенье на криптовалютном рынке

Возможно, он и не получил бы такого большинства в Конгрессе Аргентины, если бы не поддержка Дональда Трампа. До этого, как уже писал haqqin.az, США пообещали бросить Милею спасательный круг в размере 20 миллиардов долларов. Это была беспрецедентно большая сумма в условиях, когда администрация Трампа без жалости режет все расходы на помощь зарубежным странам.

Но в Вашингтоне внимательно следили за исходом выборов в Аргентине. «Если он проиграет, мы не будем такими щедрыми, - сказал о Милее Трамп. – Если он победит, мы будем с ними. Если нет, мы уйдем». Когда стали известны результаты выборов, Трамп сказал Милею, что после получения пакета помощи «дела у тебя пойдут еще лучше».

Милей победил, и щедрость президента США увеличилась до 40 миллиардов. Он в полной мере оценил реформы своего аргентинского визави и идеологического единомышленника, который во многом копирует те действия, которые осуществляет у себя дома сам Трамп.

Но политика поощрения Трампом своих союзников имеет проекцию на весь континент. «Президент США показал, каких выгод могут получить страны, которые самым активным образом с ним взаимодействуют», - говорит политический аналитик из американского Heritage Foundation, занимающийся Латинской Америкой, Андрес Мартинес-Фернандес.

Трамп в полной мере оценил реформы своего аргентинского визави и идеологического единомышленника, который во многом копирует те действия, которые осуществляет у себя дома сам Трамп

Реакция финансового рынка Аргентины будет известна лишь сегодня во второй половине дня, но биржа и трейдеры валюты отреагировали исключительно позитивно, и аргентинское песо резко усилилось в воскресенье на криптовалютном рынке. «Это очень хорошая новость, - говорит 42-летний житель страны Факундо Мануэль Кампос. - Больше будет инвестиций и кредитов, и мы станем, наконец, нормальной страной».

Дональд Трамп вполне убедительно обозначил свой курс в отношении Латинской Америки. Он будет всемерно поощрять правых лидеров, которые борются с «больной левой культурой». Можно ожидать, что после 20-летнего правления левых пришедший к власти в Боливии правоцентрист Родриго Пас сможет быстро восстановить свои отношения с США.

А вот левым лидерам континента придется туго. Трамп сильно рассерчал на бразильского президента Лулу да Силву за то, что тот посадил за решетку своего предшественника Жаира Болсонару, который был обвинен в подготовке госпереворота. США разорвали все виды экономической и финансовой помощи Колумбии, президента которой Густаво Петро Трамп совершенно безосновательно назвал «главой наркогосударства». В следующем году выборы пройдут в этой стране и в Чили, которой также руководит левый политик Габриэль Борич. Тамошнее население, возможно, также будет надеяться, несмотря на весь свой антиамериканизм, на получение подарков из Вашингтона.

Милей вывел из кризиса аргентинскую экономику

Американская военно-морская армада приближается к берегам Венесуэлы, угрожая ударами не только судам, которые, как предполагается, перевозят наркотики, но и по целям наркокартелей внутри страны. Можно не сомневаться, что наказание ждет и социалистическую Кубу, а также диктаторский режим Даниэля Ортеги в Никарагуа — об этом позаботится главный враг левых в Латинской Америке, государственный секретарь Марко Рубио.

Под влиянием политики Трампа политический пейзаж континента может серьезно измениться, и после уверенного левого марша последних десятилетий придет правый шаг.

