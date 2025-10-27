USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия

13:06 912

Компания BP Azerbaijan готовится начать подводные операции в ряде скважин на участке «Глубоководный Гюнешли» (часть блока «Азери–Чираг–Гюнешли», АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили в BP, цель проекта - повышение добычи, максимизация отдачи пластов и продление срока эксплуатации месторождения.

Впервые в каспийских операциях BP будет применена инновационная технология беструбного вмешательства BORIS, разработанная компанией Oceaneering International. Эта технология обеспечит эффективный контроль давления и раннее выявление возможностей для увеличения добычи, что позволит раскрыть дальнейший потенциал месторождения.

Кроме того, впервые в регионе подводные работы будут выполняться не с полупогружной буровой установки, а с корабля, на который будет интегрирована система BORIS. Все операции будут проходить с борта судна «Ханкенди», выбранного в качестве основной технической платформы.

BP уже подписала два крупных многомиллионных контракта с Oceaneering International и SLB (Schlumberger). Начало морских операций запланировано до конца 2025 года, завершение - к концу 2026 года.

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 1361
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 400
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 4251
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване обновлено 13:38
13:38 2804
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина обновлено 11:40
11:40 5085
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 879
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану? все еще актуально
09:43 5191
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 913
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1168
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ
13:00 2024
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий, все еще актуально
26 октября 2025, 21:28 7130

ЭТО ВАЖНО

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 1361
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 400
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 4251
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване обновлено 13:38
13:38 2804
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина обновлено 11:40
11:40 5085
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 879
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану? все еще актуально
09:43 5191
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 913
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1168
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ
13:00 2024
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий, все еще актуально
26 октября 2025, 21:28 7130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться