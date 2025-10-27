«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия

Компания BP Azerbaijan готовится начать подводные операции в ряде скважин на участке «Глубоководный Гюнешли» (часть блока «Азери–Чираг–Гюнешли», АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили в BP, цель проекта - повышение добычи, максимизация отдачи пластов и продление срока эксплуатации месторождения.

Впервые в каспийских операциях BP будет применена инновационная технология беструбного вмешательства BORIS, разработанная компанией Oceaneering International. Эта технология обеспечит эффективный контроль давления и раннее выявление возможностей для увеличения добычи, что позволит раскрыть дальнейший потенциал месторождения.

Кроме того, впервые в регионе подводные работы будут выполняться не с полупогружной буровой установки, а с корабля, на который будет интегрирована система BORIS. Все операции будут проходить с борта судна «Ханкенди», выбранного в качестве основной технической платформы.

BP уже подписала два крупных многомиллионных контракта с Oceaneering International и SLB (Schlumberger). Начало морских операций запланировано до конца 2025 года, завершение - к концу 2026 года.