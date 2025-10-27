Китай к 2027 году включит «искусственное солнце»

Китайские ученые планируют завершить к 2027 году создание мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), которую специалисты называют «искусственным солнцем». Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год», – написала Мао Нин в Х.

По ее словам, установка может стать первой в мире, способной генерировать электроэнергию с помощью термоядерного синтеза.

Проект разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук и размещается в административном центре восточной провинции Аньхой – городе Хэфэй.

В основе компактной термоядерной установки лежит сосуд Дьюара, выполняющий функции гигантского высоковакуумного термоса. Его масса превышает 400 тонн, диаметр составляет 18 метров, а высота – 5 метров. Конструкция оснащена сверхпроводящими магнитами, которые при температуре минус 269 градусов Цельсия удерживают горящую плазму из дейтерия и трития.

В Китае несколько проектов носят неофициальное название «искусственное солнце». Ранее так называли установку EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) — экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. В начале 2025 года в ходе последнего эксперимента EAST обеспечил непрерывную работу плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд, установив мировой рекорд по продолжительности работы такого рода устройства.