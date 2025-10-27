USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Китай к 2027 году включит «искусственное солнце»

13:07 1104

Китайские ученые планируют завершить к 2027 году создание мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), которую специалисты называют «искусственным солнцем». Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год», – написала Мао Нин в Х.

По ее словам, установка может стать первой в мире, способной генерировать электроэнергию с помощью термоядерного синтеза.

Проект разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук и размещается в административном центре восточной провинции Аньхой – городе Хэфэй.

В основе компактной термоядерной установки лежит сосуд Дьюара, выполняющий функции гигантского высоковакуумного термоса. Его масса превышает 400 тонн, диаметр составляет 18 метров, а высота – 5 метров. Конструкция оснащена сверхпроводящими магнитами, которые при температуре минус 269 градусов Цельсия удерживают горящую плазму из дейтерия и трития.

В Китае несколько проектов носят неофициальное название «искусственное солнце». Ранее так называли установку EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) — экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. В начале 2025 года в ходе последнего эксперимента EAST обеспечил непрерывную работу плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд, установив мировой рекорд по продолжительности работы такого рода устройства.

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 1362
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 401
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 4252
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване обновлено 13:38
13:38 2807
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина обновлено 11:40
11:40 5086
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 880
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану? все еще актуально
09:43 5192
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 914
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1168
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ
13:00 2027
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий, все еще актуально
26 октября 2025, 21:28 7131

ЭТО ВАЖНО

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 1362
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 401
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 4252
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване обновлено 13:38
13:38 2807
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина обновлено 11:40
11:40 5086
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 880
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану? все еще актуально
09:43 5192
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 914
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1168
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ
13:00 2027
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий, все еще актуально
26 октября 2025, 21:28 7131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться