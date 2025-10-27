Суд над экс-чиновницей Аллахвердиевой

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Кедабекского района Вафы Аллахвердиевой и ее подельницы Тараны Багировой.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Айгюн Гурбановой прокурор предложил приговорить В.Аллахвердиеву к 7 годам и 6 месяцам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года, а Т.Багирову — путем частичного сложения срока за ранее вынесенный ей приговор к 9 годам лишения свободы. Ей также запрещено занимать должности (в органах государственной власти и местного самоуправления – ред.) сроком на 3 года.

Потерпевший потребовал возмещения причиненного ущерба, оставив вопрос о назначении окончательного наказания на усмотрение суда.

Судебное разбирательство продолжится 31 октября.

Отметим, что отстраненная от должности Вафа Аллахвердиева обвиняется в совершении мошенничества в сговоре с Тараной Багировой. Потерпевшим по уголовному делу признан житель Кедабекского района Джаваншир Мамедалиев.

Согласно обвинительному заключению, Аллахвердиева и Багирова обманули Джаваншира Мамедалиева, пообещав назначить его начальником Кедабекского районного отдела образования, и получили с него за это 51 тысячу манатов.

Тарана Багирова ранее была судима за мошенничество. В отношении Вафы Аллахвердиевой на время расследования избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Им обеим предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).