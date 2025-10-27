USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Что азербайджанская молодежь пишет Трампу?

правительственная трибуна
Отдел информации
13:13

Азербайджано-американская федерация молодежи, действующая в Нью-Йорке, провела кампанию рассылки информационных писем в связи с 27 Сентября – Днем памяти. Кампания была посвящена светлой памяти военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В письмах, направленных президенту США Дональду Трампу, а также сенаторам и членам Конгресса, подчеркивается, что азербайджанские земли на протяжении многих лет находились под оккупацией, в результате чего более одного миллиона человек вынуждены были покинуть родные очаги. Доводятся до внимания восстановление территориальной целостности Азербайджана после Отечественной войны, продолжавшейся 44 дня, а также - программы «Великого возвращения». Кроме того, говорится о широкомасштабных восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных территориях, процессе разминирования данных территорий.

Высокую оценку в письмах получили усилия США, направленные на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, и выражена признательность за эту поддержку.

Азербайджано-американская федерация молодежи заявила о приверженности укреплению отношений между Азербайджаном и США, основанных на мире, справедливости и взаимном уважении.

