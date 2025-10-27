Тайный визит Трампа на Филиппины?

Американский самолет E-4B, известный как «самолет Судного дня» и предназначенный для перевозки президентов США, приземлился в международном аэропорту Манилы им. Ниноя Акино на Филиппинах. Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.

По данным издания, самолет приземлился в Маниле в воскресенье и остался на ночь «для дозаправки и отдыха экипажа». В филиппинских ВВС подчеркнули, что «никакой визит ВИП-гостя» не связан с прибытием E-4B. Военные продолжают наблюдать за самолетом и проводят его техобслуживание.

Причина прибытия «самолета Судного дня» на Филиппины не уточняется, однако отмечается, что оно совпало с визитом президента США Дональда Трампа в Японию в рамках его азиатского турне.

На борту E-4B размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки – самолет способен находиться в воздухе до недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Этот тип самолета использовался 43-м президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.